Сергей Прядкин: "Несмотря на погодные условия, все газоны были в отличном состоянии"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России сезона-2016/17 отметил, что все матчи прошли в интересной борьбе. Также он пожелал ЦСКА удачи в сегодняшнем матче группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

– Первая часть чемпионата завершена, и мы хотим подвести ее итоги, – сказал Прядкин. – Все 136 матчей в 17 турах прошли в интересной борьбе. Уровень напряженности матчей был велик, особенно в верхней части турнирной таблицы. Статистические показатели на неплохом уровне. Запускаются новые арены. Отмечу, что, несмотря на непростые погодные условия в конце первой части чемпионата, все футбольные газоны были в очень хорошем состоянии.

С гордостью отмечу выступление наших команд в еврокубках. "Зенит", "Краснодар" и "Ростов" вышли в весну. Пожелаем ЦСКА сегодня хорошей игры. Все эти клубы вносят вклад в повышение рейтинга в УЕФА, что виляет на количество российских команд в еврокубках. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)