Сергей Прядкин: "Не сотрудничали с КХЛ при составлении календаря"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что они не сотрудничали с КХЛ при составлении календаря. По его словам, премьер-лига делает свой продукт, несмотря на хорошие отношения.

- У нас хорошие отношения с КХЛ, - сказал Прядкин. - Когда они только зарождались, мы им помогали, дали им устав. Но мы не сотрудничали с ними. Не обижая наших коллег, мы делаем наш продукт. У нас определенное время, и мы не будем отступать от него. Я лично буду отстаивать интересы РФПЛ. (Павел ГУРЕВИЧ)

"Урал" и "Ростов" откроют чемпионат. РФПЛ опубликовала календарь первых 8 туров сезона-2017/18//

Календарь премьер-лиги сезона-2017/18