Сергей Прядкин: "Не просто так "Зенит" сделал ставку на Семака, он должен оправдать ожидания"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". С 42-летним специалистом заключен контракт на два года с возможностью продления еще на год.

- Он прошел очень хорошую школу. Думаю, он будет очень хорошо воспринят зенитовскими болельщиками. Руководство "Зенита" и "Газпрома" принципиально подходили к выбору главного тренера. Не просто так они сделали ставку на Сергея Семака, он должен оправдать ожидания. Пожелаю ему удачи, - цитирует "Р-Спорт" Прядкина.