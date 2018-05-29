22:12 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Не просто так "Зенит" сделал ставку на Семака, он должен оправдать ожидания"


Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита". С 42-летним специалистом заключен контракт на два года с возможностью продления еще на год.

- Он прошел очень хорошую школу. Думаю, он будет очень хорошо воспринят зенитовскими болельщиками. Руководство "Зенита" и "Газпрома" принципиально подходили к выбору главного тренера. Не просто так они сделали ставку на Сергея Семака, он должен оправдать ожидания. Пожелаю ему удачи, - цитирует "Р-Спорт" Прядкина.

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https://rsport.ria.ru/football/20180529/1137472865.html

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