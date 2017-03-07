Сергей Прядкин: "Не должно быть такого, чтобы на матч РФПЛ приходила всего тысяча зрителей"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что не должно быть такого, чтобы матчи премьер-лиги проводились в присутствии всего одной тысячи зрителей. Напомним, на матче 18-го тура между "Крыльми Советов" и "Локомотивом", который проходил в Уфе, присутствовало 1055 зрителей.

Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что РФПЛ будет наделена полномочиями самостоятельно переносить матчи из одного города в другой, не меняя при этом номинального хозяина встречи.

– Правами мы и так наделены, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Мутко говорит о расширении полномочий с точки зрения соответствия критериям клубами РФПЛ. В первую очередь это касается инфраструктуры и подготовки полей. Члены исполкома поддержали его в этом направлении. Не должно быть такого, чтобы на матчах РФПЛ присутствовала тысяча зрителей, это неправильно.

Любой клуб при лицензировании указывает основную и резервную арену. Если какие-то форс-мажорные обстоятельства, РФПЛ назначает время и место проведения матча. Мутко правильно сказал, чтобы РФПЛ могла принимать более жесткие решения. Мы и так заставляем, но теперь будет еще жестче заставлять клубы исполнять требования регламента. Мы и так ужесточили требования – не по вместимости, не по сертификации, – ужесточены требования к наказанию, если клуб не соответствует критериям.