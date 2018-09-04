Сергей Прядкин: "Наши судьи не хуже европейских, но их надо учить, учить и учить"

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что российские судьи не хуже европейских. Также он добавил, что несмотря на это, нужно повышать уровень.

- Посещаемость возросла в два раза, - отметил Прядкин. - Это эффект чемпионата мира, новых арен и работа клубов. Что касается судейства, то я не хотел бы это обсуждать. Это независимый орган. Мы с главой судейского комитета Александром Егоровым были недавно на матче "Арсенал" - "Ростов", обсуждали некоторые моменты. Есть, конечно, ошибки, но предвзятости я не вижу. Не хочу сказать, что наши судьи хуже европейских, но их надо учить, учить и учить.