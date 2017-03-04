Сергей Прядкин: "Нарекания по состоянию газона вызывает не только Томск, но и Екатеринбург с Тулой"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал ответы на актуальные вопросы жизни клубов и лиги. Он подчеркнул, что нарекания по состоянию полей вызывают стадионы в Томске, Екатеринбурге и Туле.

– На бюро исполкома, заседание которого состоялось в пятницу, говорили о состоянии газонов?

– Да, я докладывал о ситуации. Нарекания вызывает не только Томск, но и Екатеринбург с Тулой.

– Что с Тулой?

– Плохое состояние покрытия. Там, вероятно, те же проблемы, что и в Самаре. Но время до 19-го тура еще есть, и 6 марта посылаем в город еще одну комиссию.

– А что скажете о Екатеринбурге?

– Газон там удовлетворительный. В то же время все предупреждены о том, что клубы, у которых поля безобразные, играть на них не будут – позориться не хотим. У "Урала" из-за переноса кубковой встречи в Краснодар появился запас по времени, надеюсь, это поможет. В целом ситуация неплохая – случаи неготовности полей единичны. Кроме того, смотрим и на погоду – в большинстве городов плюсовая температура, есть время все поправить. В той же Казани, где были большие нарекания к газону в матче с "Сибирью", все силы брошены на исправление ситуации. (Сергей ЕГОРОВ)

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