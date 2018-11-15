Сергей Прядкин: "Надо подумать о том, чтобы ограничить зарплаты молодых футболистов"

Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью "Коммерсанту" рассказал про новый лимит на легионеров и отметил, что можно подумать об ограничении зарплаты молодым футболистам.

– Ваша позиция относительно лимита на легионеров? Он будет меняться? Ведь, насколько мы понимаем, клубы хотели бы отказаться от схемы 6+5 на поле и перейти к варианту 10+15 в заявке.

– Действующий лимит закреплен до 2021 года. А дальше нужно обсуждать. Но вы правы: клубы действительно хотели бы отказаться от лимита на легионеров на поле и перейти к лимиту в заявке. Тут варианты есть разные, не только 10+15. Хотя я считаю, что здоровый протекционизм все же нужен. Но именно здоровый.

– Этот протекционизм сейчас бьет по бюджетам клубов. Ведь нередко выходит так, что футболистам платят в разы больше, чем они стоят, только за то, что у них есть российский паспорт.

– Вопрос о регулировании зарплат игроков весьма деликатный, но заняться им нужно. Возможно, надо подумать о том, чтобы ограничить зарплаты молодых футболистов. Тогда, если им захочется расти, нужно будет выигрывать конкуренцию у одноклубников. Клубами обсуждался вариант введения потолка зарплат, но эти предложения не находят полного понимания у команд, особенно у ведущих, хотя двигаться в этом направлении стоит.