Сергей Прядкин: "Надеюсь, "Томь" доиграет сезон"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что у "Томи" серьезные финансовые трудности, однако выразил надежду, что команда сможет доиграть текущий сезон. Ранее "СЭ" сообщал, что в клубе не исключают предложения игрокам стать свободными агентами.

– Очень надеюсь, что вопросов со снятием клубов с чемпионата России не будет, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Надеюсь, "Томь" доиграет сезон и в ходе сезона еще поборется. Есть убежденность, что клуб должен выступать и не зависеть от финансов. Мы находимся в тесном контакте с руководством клуба, обсуждаем эти вопросы с РФС. Вы видели, что Виталий Леонтьевич Мутко пообщался с руководителем региона. Надеемся, все будет хорошо.

Действительно, серьезные финансовые проблемы существуют. Надеюсь, руководство региона постарается их решить. Что до того, каким составом играть матчи, – это прерогатива клуба. В "Томи" очень грамотный специалист – Валерий Петраков. Надеемся, "Томь" доиграет сезон тем же составом, которым и начала.