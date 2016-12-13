17:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Надеюсь, "Томь" доиграет сезон"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что у "Томи" серьезные финансовые трудности, однако выразил надежду, что команда сможет доиграть текущий сезон. Ранее "СЭ" сообщал, что в клубе не исключают предложения игрокам стать свободными агентами.

– Очень надеюсь, что вопросов со снятием клубов с чемпионата России не будет, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Надеюсь, "Томь" доиграет сезон и в ходе сезона еще поборется. Есть убежденность, что клуб должен выступать и не зависеть от финансов. Мы находимся в тесном контакте с руководством клуба, обсуждаем эти вопросы с РФС. Вы видели, что Виталий Леонтьевич Мутко пообщался с руководителем региона. Надеемся, все будет хорошо.

Действительно, серьезные финансовые проблемы существуют. Надеюсь, руководство региона постарается их решить. Что до того, каким составом играть матчи, – это прерогатива клуба. В "Томи" очень грамотный специалист – Валерий Петраков. Надеемся, "Томь" доиграет сезон тем же составом, которым и начала.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161213/1113685355.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vedi

А для чего проводится лицензирование клубов ??? Постоянно одно и тоже то одни не могут , то другие . Скоро ещё одна команда ПЛ может обьявить о смене курса . РФС и РФПЛ ведь придумывают проверки , лицензирования , а оказывается всё это филькина грамота - так, форма работы для самих лицензирующих хлеб и воду кушающих.

18:12

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