Сергей Прядкин: "На стадионе "Томи" должен быть искусственный газон"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что "Томь" должна положить на своем стадионе искусственный газон из-за сложных погодных условий. Домашний матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова" команда провела в Ростове-на-Дону. После сегодняшней игры против "Амкара" в Томске главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев посетовал на плохое состояние поля.

- Если так будет продолжаться, мы не будем позволять им играть на своем стадионе, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Я дам им совет, чтобы положили искусственный газон. Им его выделяли, но они положили на базу, но очевидно, что в их регионе должен быть искусственный газон.