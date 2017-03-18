16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "На стадионе "Томи" должен быть искусственный газон"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что "Томь" должна положить на своем стадионе искусственный газон из-за сложных погодных условий. Домашний матч 18-го тура чемпионата России против "Ростова" команда провела в Ростове-на-Дону. После сегодняшней игры против "Амкара" в Томске главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев посетовал на плохое состояние поля.

- Если так будет продолжаться, мы не будем позволять им играть на своем стадионе, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Я дам им совет, чтобы положили искусственный газон. Им его выделяли, но они положили на базу, но очевидно, что в их регионе должен быть искусственный газон.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4106913

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