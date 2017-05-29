Сергей Прядкин: "На этой неделе комиссия РФПЛ проверит инфраструктуру "СКА-Хабаровска"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в ближайшее время комиссия лиги проверит готовность "СКА-Хабаровска" к участию в чемпионате премьер-лиги. Хабаровчане в стыковых матчах одолели "Оренбург" (0:0, 0:0, пенальти - 5:3).

- Поздравляю "СКА-Хабаровск" с выходом в высший дивизион российского футбола, - цитирует ТАСС Прядкина. - Многие специалисты думали, что, хоть и будет упорная борьба, в РФПЛ останется "Оренбург", но футбол непредсказуемая вещь, и в РФПЛ будет играть команда из Хабаровска. Сегодня звонил генеральный директор "СКА-Хабаровска" по поводу критериев, которые необходимы для вступления в РФПЛ. На этой неделе в Хабаровск будет отправлена комиссия РФПЛ, которая проверит инфраструктуру клуба, то, как организовывается безопасность.

Я вчера разговаривал с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым. Пока не могу дать свою оценку, посмотрим, что скажут специалисты, но Ефремов сказал, что на матчи "СКА-Хабаровска" ходит довольно много болельщиков. Стадион в Хабаровске старый, но оборудован системой СКУД, видеосистемами. Газон там искусственный, его комиссия будет смотреть отдельно, если оно не будет подходить под критерии, то будем просить его заменить. У ФНЛ свои критерии, а у РФПЛ - другие, более жесткие.