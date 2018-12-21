Сергей Прядкин: "Мутко – целая эпоха нашего футбола"

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин признался, что назначение стало для него неожиданным. Также он отметил, что ждал на исполкоме Виталия Мутко​.

– Поздравлять ли меня? Даже не знаю, – приводит пресс-служба телеканала 360 слова Прядкина. – Если серьезно, неожиданно. Но сейчас у нас два месяца перерыва в чемпионате. Утверждены календарь, регламент, команды уезжают на сборы. У нас в лиге все отлажено, вопросов нет, это текучка. В таком случае я, конечно, согласен принять участие до Конференции в управлении российским футболом.

– Назначение сильно меняет ваши планы?

– Они не изменились. Весь последний год мы работали в плотном контакте с Александром Алаевым (и.о. президента РФС до исполкома). У нас сейчас уже, до моего отъезда прошло небольшое совещание. Расставили акценты, определили насущные вопросы – бюджет, отчет за год, внести изменения в регламенты и организовать конференцию.

– Мутко останется в футболе?

– Не готов обсуждать действия Виталия Леонтьевича. Ехал на исполком и почитал про объем работы, который за ним закреплен как за вице-премьером, – ЖКХ, регионы, Минстрой, еще что-то. Это очень тяжело. Но мы пообщаемся, конечно.

Виталий Леонтьевич – целая эпоха нашего футбола, под его руководством были одержаны важнейшие победы нашей сборной в новейшей истории, идет поступательное развитие отечественного спорта.

– Вы ждали Мутко на исполкоме?

– Ждал. У меня были вопросы по лиге, которые хотел обсудить. Думаю, мы еще не раз встретимся и пообщаемся.