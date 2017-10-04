Сергей Прядкин: "Можно начать использовать ВАР со следующего сезона"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, как в стране будет реализована система видеоповторов. Глава РФПЛ отметил, что до использования системы ВАР в прямом эфире необходимо проделать большой объем подготовительной работы.

Напомним, сегодня стало известно о том, что правление лиги единогласно одобрило реализацию этой системы.

– Как прошло обсуждение?

– В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти. Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но учитывая поручение Виталия Леонтьевича (Мутко – Прим. "СЭ") проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности "Краснодара". Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

– То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?

– Да. Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

– Когда может начаться прямой эфир?

– Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата (весне следующего года – Прим. "СЭ") провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне. (Сергей ЕГОРОВ)