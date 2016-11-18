Сергей Прядкин: "Мнение по матчу "Урал" – "Терек" выскажет комиссия экспертов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал "СЭ" развитие событий по рассмотрению обстоятельств матча "Урал" – "Терек" (1:4) в рамках 12-го тура чемпионата страны.

Напомним, встреча имела негативный резонанс в прессе, после чего "Терек" обратился в РФС "с просьбой инициировать объективное расследование игры с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере встречи". После чего президент РФС Виталий Мутко дал поручение РФПЛ провести расследование.

– Пока окончательное заключение не готово, – говорит Прядкин. – На следующей неделе эксперты посмотрят матч, после чего вынесем заключение и объявим о нем.

– Кто будет привлечен в качестве экспертов?

– Независимые от РФС и РФПЛ эксперты: ветераны, игроки, работающие в СМИ. (Сергей ЕГОРОВ)