Сергей Прядкин: "Менять систему чемпионата России не представляется возможным"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, системы чемпионата России в ближайшее время меняться не будет.

– Не так давно Мутко заявил, что "в декабре играть нельзя". Это намек на возвращение к системе – "весна – осень"?

– Вы слишком однобоко восприняли слова Виталия Леонтьевича. Скорее всего, он имел в виду то, что погода, которую мы получили под занавес первой половины чемпионата, некомфортна ни для футболистов, ни для болельщиков, поскольку мешает командам показывать зрелищную игру. Но президент РФС уже заявил, что за полтора года до начала чемпионата мира менять систему не представляется возможным. Мы просто не войдем в необходимый цикл. Замечу, что за последние четыре года погода ни разу не дала повода поднять тему возвращения к старой схеме проведения чемпионата. Но это вовсе не означает, что она не обсуждается специалистами.

– Сокращение числа клубов премьер-лиги решило бы проблему в нынешнем виде?

– Считаю, что 16 клубов – оптимальный вариант. Я не выступаю за увеличение их числа. У нас нет должного количества экономически стабильных клубов и имеющих все основания для соответствия высшего дивизиона.

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