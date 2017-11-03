Сергей Прядкин: "Лимит на легионеров помог раскрыться российской молодежи"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что окончательный вердикт по новому лимиту на легионеров в чемпионате России вынесет исполком РФС, информирует RT. Прядкин подчеркнул, что соответствующее решение не за горами.

– Как проходит работа по внедрению нового лимита легионеров в РФПЛ? Правда ли, что лига намерена повысить требования к иностранным игрокам, приезжающим играть в Россию?

– Да. Если это будет принято высшим органом РФС, то утвердят соответствующую группу по выбору критериев, по которым должны будут приглашаться иностранные футболисты. Сами критерии уже разработаны, и они достаточно жесткие. По лимиту же первоначальным решением было 10+15 в заявке на сезон. Дальше появились другие цифры 8+17, 9+16, обсуждался даже вариант оставить все в нынешнем формате. Окончательный вердикт вынесет исполком РФС. Все разрабатываемые материалы мы предоставили туда. Решение будет на 100 процентов взвешенное, и оно не за горами.

– Вы верите, что новый лимит позволит развиваться нашим молодым футболистам? И как вам тенденция по привлечению молодежи в основной состав ведущих клубов РФПЛ и сборную России?

– В этом вопросе важную роль сыграли два фактора: успешная работа академий при клубах и действующий лимит. Он действительно позволил тренерам плавно ввести молодых ребят в команду.

– Кого-то можете выделить отдельно?

– Чтобы никого не обижать, назову тройку: Александр Головин, Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов. Также хочу отметить братьев Миранчук. Это хорошая тенденция, у нас появилось большое количество молодых талантов. Есть проблема с центральными защитниками, но в нападении и полузащите дефицита не испытываем.

– Если позволите, в концовке хотелось бы задать вопрос личного характера. Могли бы вы назвать три главных своих достижения на посту президента РФПЛ?

– Российское первенство занимает шестую строчку в рейтинге УЕФА. Конечно, в первую очередь, это заслуга наших клубов, но мы тоже, наверное, немного им помогли. Также неким достижением считаю, что состою в Совете директоров Профессиональной ассоциации футбольных лиг, куда входят представители всех топовых чемпионатов. Одним или двумя предложениями не сказать, чего мы добились. Обнадеживает и тот факт, что при сложной экономической ситуации, ни одна команда не покинула РФПЛ из-за банкротства. Можно еще отметить телевизионные договоры; титульное спонсорство, которое удалось удержать в непростых ситуациях. Но самое главное – стабильность. Оценку моей работы дают акционеры. В любом случае, благодарен им за поддержку.