Сергей Прядкин: "Когда в России пройдет первый тестовый матч с ВАР? Не знаю"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин пояснил, что пока не может сказать, когда в России состоится первый матч с использованием ВАР.

Ранее Прядкин заявил, что "Краснодар" и "Спартак" изъявили желание установить у себя системы ВАР, и не исключил, что в тестовом режиме ВАР может быть использовано уже в чемпионате России-2018/19.

– Должно быть разрешение международной федерации. Все переговоры по этому поводу ведет Александр Алаев. Как только все будет готово, как только будут подготовлены специалисты, мы попробуем на ряде стадионов. Сергей Николаевич (Галицкий, президент "Краснодара". – Прим. "СЭ") ее проверял. Не внутри чемпионата, а внутри своего клуба, так сказать. Клубы поддержали идею с проведением нескольких тестовых матчей. А дальше посмотрим…

– Когда будут эти тестовые матчи?

– Не знаю пока. Не знаю. (Илья АНДРЕЕВ)