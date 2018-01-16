Сергей Прядкин: "Клубы РФПЛ против жестких требований по качеству легионеров"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что возглавит рабочую группу по определению критериев качества легионеров. Также он отметил, что у клубов есть разногласия с РФС и по количеству доморощенных игроков в заявке, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– По поручению исполкома рассмотрели вопрос количества (7 или 8) и качества легионеров, начиная с сезона-2020/2021, - сказал Прядкин. - Нет ничего удивительного, что клубы отстаивали больее количество иностранцев. И было принято единогласное решение предложить оставить 8 человек. Но окончательное решение принимать РФС.

Что касается критериев качества, то создана рабочая группа под моим руководством. В нее войдут члены группы, которую возглавлял Владимир Хашиг. Изначально от РФС были спущены достаточно жесткие требования. Клубы их не поддержали. К следующему общему собранию, которое пройдет в начале февраля, определим критерии, которые направим РФС в качестве ответного предложения. Потому что не так просто привозить в Россию игроков, которые выступают в еврокубках, регулярно играют за свои сборные.

То же самое касается пункта о доморощенных игроках. Планировалось, что уже со следующего сезона появится правило о необходимости иметь минимум четыре таких футболиста среди 25. Но с учетом жесткого лимита посчитали, что это слишком. Клубы выступили с инициативой сделать все по схеме 2/2/4 – то есть в ближайшие два сезона будет по два доморощенных, а четыре введем одновременно с новым лимитом в сезоне-2020/2021.

Нужно дать клубам время. Хочу отметить, что большие клубы в данном случае поддержали команды из нижней части. Это приятно. Опять же, окончательное слово за РФС.