Сергей Прядкин: "Клубы РФПЛ против жестких требований по качеству легионеров"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что возглавит рабочую группу по определению критериев качества легионеров. Также он отметил, что у клубов есть разногласия с РФС и по количеству доморощенных игроков в заявке, передают корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
– По поручению исполкома рассмотрели вопрос количества (7 или 8) и качества легионеров, начиная с сезона-2020/2021, - сказал Прядкин. - Нет ничего удивительного, что клубы отстаивали больее количество иностранцев. И было принято единогласное решение предложить оставить 8 человек. Но окончательное решение принимать РФС.
Что касается критериев качества, то создана рабочая группа под моим руководством. В нее войдут члены группы, которую возглавлял Владимир Хашиг. Изначально от РФС были спущены достаточно жесткие требования. Клубы их не поддержали. К следующему общему собранию, которое пройдет в начале февраля, определим критерии, которые направим РФС в качестве ответного предложения. Потому что не так просто привозить в Россию игроков, которые выступают в еврокубках, регулярно играют за свои сборные.
То же самое касается пункта о доморощенных игроках. Планировалось, что уже со следующего сезона появится правило о необходимости иметь минимум четыре таких футболиста среди 25. Но с учетом жесткого лимита посчитали, что это слишком. Клубы выступили с инициативой сделать все по схеме 2/2/4 – то есть в ближайшие два сезона будет по два доморощенных, а четыре введем одновременно с новым лимитом в сезоне-2020/2021.
Нужно дать клубам время. Хочу отметить, что большие клубы в данном случае поддержали команды из нижней части. Это приятно. Опять же, окончательное слово за РФС.
daco22
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16:28
Вопреки
Опять 25... по легионерам. Он говорит о невозможности их приглашать для клубов не из столицы и Питера, с теми критериями, что продавливают адм. ресурсные Спартак, ЦСКА, Зенит и Локомотив - сборники других стран в провинцию не поедут, а легионеров средней руки, приобретать будет запрещено... Вот и получается, что россиян будут обкатывать и растить для сборной, в Ростове, Краснодаре, Амкаре и Рубине, а столица и Зенит будут играть в ВОСЕМЬ легионеров и три россиянина на поле. Впрочем, НИЧЕГО нового... Опять в период безвластия, ГИНЕР с Федунами и Миллерами, продавливают ВСЕ лишь в интересах своих клубов... как меняли лимит, весна-осень и пытались уничтожить футбол в России УКРОПом. НИЧЕГО не меняется в этом болоте. Господин МУТКО - разве это имел ввиду Президент России, чтобы облегчить жизнь адм. ресурсным клубам, гарантируя им победы в ЧР и Кубке за счет легионеров, а другим уготовить участь статистов ???
16:01