Сергей Прядкин: "Клубы должны думать о финансовых гарантиях"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы должны думать о финансовых гарантиях, ставя перед командами высокие цели. По словам руководителя, это поможет избежать случаев недопуска к соревнованиям.

– Определенные проблемы, конечно, существуют, поэтому хотелось бы отметить, что, когда руководством клуба ставятся высокие спортивные задачи и цели, нужно думать, какой у тебя багаж за спиной, есть ли инфраструктура, академия, финансовые гарантии, – цитирует ТАСС Прядкина. - Результата можно добиться, а дальше возникают вопросы. Очень жалко ребят, которые по спортивным показателям добиваются чего-то, а дальше по тем или иным причинам не допускаются к соревнованиям. В регламенте УЕФА четко прописано, что в случае недопуска победителя Кубка страны к еврокубкам, туда допускается шестая команда РФПЛ, претендентов очень много. Об этом проинформирован РФС.

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