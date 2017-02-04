15:48 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Календарь премьер-лиги будем составлять, отталкиваясь от еврокубков"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что организация будет ориентироваться на еврокубки при составлении календаря матчей премьер-лиги. В плей-офф Лиги Европы продолжают выступления "Зенит", "Ростов" и "Краснодар".

– Пользуясь случаем, хочу повторить для болельщиков: здорово, что у нас три команды продолжают участие в Лиге Европы, – цитирует ТАСС Прядкина. – Так что далее на календарь мы будем смотреть после первого этапа плей-офф. Если, дай бог, пройдут дальше, опять будем смотреть и желать удачи нашим командам, которые выступают в Лиге Европы, и отсюда уже будем плясать в вопросах календаря. Мы постараемся разнести матчи по времени так, чтобы это было удобно и болельщикам, и клубам.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997060

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alur66

Вот почему во всех странах календарь составлен заранее и на весь сезон-а у нас господину ПРЯДКИНУ все время что-то мешает. Просто для РФПЛ болельщик ничего не значит. Главое свои вопросики порешать.

16:25 4 февраля

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