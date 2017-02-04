Сергей Прядкин: "Календарь премьер-лиги будем составлять, отталкиваясь от еврокубков"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что организация будет ориентироваться на еврокубки при составлении календаря матчей премьер-лиги. В плей-офф Лиги Европы продолжают выступления "Зенит", "Ростов" и "Краснодар".

– Пользуясь случаем, хочу повторить для болельщиков: здорово, что у нас три команды продолжают участие в Лиге Европы, – цитирует ТАСС Прядкина. – Так что далее на календарь мы будем смотреть после первого этапа плей-офф. Если, дай бог, пройдут дальше, опять будем смотреть и желать удачи нашим командам, которые выступают в Лиге Европы, и отсюда уже будем плясать в вопросах календаря. Мы постараемся разнести матчи по времени так, чтобы это было удобно и болельщикам, и клубам.