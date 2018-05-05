19:18 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "К "Локомотиву" и "Зениту" будут применены санкции за поведение болельщиков"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин после матча 29-го тура чемпионата России, в котором "Локомотив" переиграл "Зенит" (1:0) и стал чемпионом страны, отметил, что болельщики обеих команд вели себя некорректно. Во время первого тайма на секторе, на котором располагались фанаты "Зенита", возникли небольшие беспорядки.

– Как оцениваете поведение болельщиков "Зенита"?

– Конечно, некорректно вели себя и те, и другие. И делегат, и руководители клубов отметили, что сегодня было какое-то ожесточенное противостояние болельщиков. Какие-то санкции за это точно последуют. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Локомотив - Зенит

Расписание чемпионата России по футболу

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Edmundo.Baldivieso

Первых лишат чемпионства, а вторых - пятого места. Поднимут на третье. )))

19:34

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