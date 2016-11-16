18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "К концу следующей недели будут первые результаты по делу о матче "Урал" - "Терек"

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что продолжается разбирательство по поводу обстоятельств матча 12-го тура премьер-лиги между "Уралом" и "Тереком" (1:4). Напомним, матч получился резонансным, поскольку по его ходу были странные колебания коэффициентов у букмекеров, а некоторые зрители отметили, что в игре отсутствовала спортивная борьба.

– Сейчас мы не даем никаких комментариев, продолжаем сбор материалов, запросы во все инстанции разосланы, в том числе мы послали их в ряд букмекерских контор. Объяснительные и прочие документы начинают поступать в Российскую футбольную премьер-лигу, – цитирует ТАСС Прядкина. – После того, как все материалы будут обоснованы, мы передадим их в соответствующую независимую комиссию экспертов, которая будет создана в рамках лиги по указанию Российского футбольного союза. После этого комиссия должна вынести свой вердикт, а дальше есть различные пути – передать материалы в правоохранительные или юрисдикционные органы РФС. Думаю, к концу следующей недели будут уже первые результаты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3789808

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а когда будут результаты по "делу Слуцкого" о его словах про избиение арбитра?)

19:52

А380726

Ага, через 10 дней ждите первых и последних результатов, мер один фиг не последует

19:36

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