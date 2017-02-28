Сергей Прядкин: "Хотим, чтобы команды, которые хотят выйти в премьер-лигу, соответствовали бы этому по инфраструктуре"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в случае, если "Томь" сохранит место в премьер-лиге, стороны обсудят вопрос о том, кто будет выступать в составе клуба. В декабре 2016 года "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что клуб получил средства для погашения долгов перед игроками.
– Кто сыграет в лиге, если "Томь" сохранит в ней место? Когда будет такая ситуация, тогда соберемся совместно с представителями РФС и руководством клуба и примем решение, – цитирует ТАСС Прядкина. – Конечно, они могут написать заявление и покинуть некоммерческое партнерство РФПЛ. В таком случае будем смотреть, как действовать согласно регламенту лиги.
Хотим, чтобы команды, которые ставят перед собой амбициозные задачи по выходу в премьер-лигу, соответствовали бы этому по инфраструктуре. А не так, чтобы к нам приходили команды, чьи стадионы не соответствуют первой категории. Сейчас мы даем им отсрочку, но надо так, чтобы они были готовы заранее.
Мы уже говорили об этом, у нас есть понимание того, как должны вести себя клубы, и мы снова поднимем этот вопрос на общем собрании лиги. Конечно, это не самое приятное обсуждение, но представляете, если клуб вдруг сойдет с дистанции – это надо всю турнирную таблицу пересматривать, конечно, это влияет на чемпионат. Не буду раскрывать деталей, но жесткие разговоры на эту тему были.
Уралмашевец
"Хотим, чтобы команды, которые ставят перед собой амбициозные задачи по выходу в премьер-лигу, соответствовали бы этому по инфраструктуре." Манежи, к примеру, построили, да, Прядкин?
09:32
Эрмин
Ой,таки этого быть не могёт ! Соответствовали ? А шо там с полем у КС ? За взятки лицензии выдаёте ? Я ещё в 70-годы такое же поле видел на "выездАх" ЦСКА в Куйбышев.
09:23