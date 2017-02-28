Сергей Прядкин: "Хотим, чтобы команды, которые хотят выйти в премьер-лигу, соответствовали бы этому по инфраструктуре"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что в случае, если "Томь" сохранит место в премьер-лиге, стороны обсудят вопрос о том, кто будет выступать в составе клуба. В декабре 2016 года "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что клуб получил средства для погашения долгов перед игроками.

– Кто сыграет в лиге, если "Томь" сохранит в ней место? Когда будет такая ситуация, тогда соберемся совместно с представителями РФС и руководством клуба и примем решение, – цитирует ТАСС Прядкина. – Конечно, они могут написать заявление и покинуть некоммерческое партнерство РФПЛ. В таком случае будем смотреть, как действовать согласно регламенту лиги.

Хотим, чтобы команды, которые ставят перед собой амбициозные задачи по выходу в премьер-лигу, соответствовали бы этому по инфраструктуре. А не так, чтобы к нам приходили команды, чьи стадионы не соответствуют первой категории. Сейчас мы даем им отсрочку, но надо так, чтобы они были готовы заранее.

Мы уже говорили об этом, у нас есть понимание того, как должны вести себя клубы, и мы снова поднимем этот вопрос на общем собрании лиги. Конечно, это не самое приятное обсуждение, но представляете, если клуб вдруг сойдет с дистанции – это надо всю турнирную таблицу пересматривать, конечно, это влияет на чемпионат. Не буду раскрывать деталей, но жесткие разговоры на эту тему были.