Сергей Прядкин: "Говорить о переносе матча "Томь" - "Локомотив" пока рано"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что пока рано говорить о переносе места проведения матча 16-го тура премьер-лиги между "Томью" и "Локомотивом". Ранее томский клуб предложил москвичам провести игру 1 декабря в Краснодаре из-за морозов в Сибири.

– Что касается матча "Томи" с "Локомотивом", то говорить об этом переносе пока рано, посмотрим, какая будет ситуация, – цитирует ТАСС Прядкина. – Она чуть сложнее, потому что это матч второго круга. Если "Томь" примет решение перенести матч в другой город, то она может сыграть на стадионе, который был заявлен у нее резервным. Либо же в случае каких-то неблагоприятных условий клуб может выбрать любую арену не ниже первой категории и сыграть на ней, а если возникнут форс-мажорные обстоятельства, то выбирать место проведения матча будет премьер-лига.