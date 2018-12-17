Сергей Прядкин: "Геркус в РПЛ? Первый раз слышу"

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что ему неизвестно о возможном приходе президента "Локомотива" Ильи Геркуса в менеджмент премьер-лиги. По информации "СЭ", 19 декабря Геркус может оставить свой пост, одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе. Геркус занимает должность с лета 2016 года.

- Первый раз слышу, - сказал Прядкин, отвечая на соответствующий вопрос. (Сергей Егоров)

Анатолий Мещеряков: "Геркус покинет "Локомотив"? Без комментариев" //

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