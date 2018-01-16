Сергей Прядкин: "Если клуб не соответствует критериям лиги, то зачем мы его принимаем?"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что 29 января правление лиги выработает критерии соответствия клубов и обсудит принципы перераспределения доходов между клубами. Ранее Прядкин говорил, что клубы-лидеры по посещаемости, по эффективности взаимодействия с болельщиком должны получать больше, а те, кто привлекает меньшее внимание аудитории, станут получать меньше, будет выработана соответствующая шкала оценок.

– Правлению лиги поручено обсудить критерии соответствия клубов и обсудить перераспределение коммерческих доходов лиги между клубами 29 января, – сказал Прядкин. – Нужно выработать критерии. Это один из вопросов, который был затронут при обсуждении наследия чемпионата мира – ряд клубов получает в распоряжение новые стадионы. Если клубы не соответствуют критериям по бюджету, по работе со зрителями, со спонсорами, то возникает вопрос – как мы их принимаем? Такие вещи на собрании сегодня звучали.

– В этой связи обсуждалась плачевная ситуация в "Амкаре"?

– На собрании про это не говорили. Но я общался в пятницу с руководством РФС. Я уверен, "Амкар" сезон доиграет. Да и дальше будет играть. Просто когда меняется глава региона, то достаточно сложно быстро все наладить и найти компромисс. Определенные тревоги есть, но все должно быть нормально. (Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)