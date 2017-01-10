Сергей Прядкин: "Еще увидим борьбу со стороны "Томи"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин уверен, что "Томь", испытывающая финансовые проблемы, еще проявит себя во второй части чемпионата России. Напомним, в декабре стало известно о серьезных финансовых проблемах в томском клубе, из-за которых всем игрокам основного состава было предложено стать свободными агентами с 1 января.

- Еще перед Новым годом говорил, что мы следим и общаемся с "Томью", - цитирует "Р-Спорт" Прядкина. - Большую помощь оказывает РФС во главе с Виталием Леонтьевичем Мутко. Было общение с властями. Мы надеемся, что команда сохранится, что команда будет показывать футбол. Я думаю, мы еще увидим борьбу со стороны "Томи".

Денис Бояринцев: "Любой клуб может оказаться на месте Томи"//

Игорь Кудряшов: "Комбаров смог расторгнуть контракт с "Томью" без скандала"//

Валерий Непомнящий: "Не представляю, что ждет дальше "Томь"//

Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с "Томью"