Сергей Прядкин: "Елки-палки, как жаль, что крышу запроектировали только в Петербурге"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что хотел бы видеть еще несколько таких стадионов, как "Зенит Арена". По его словам, большой плюс площадки в Санкт-Петербурге – это наличие крыши.
– Когда проводились тестовые матчи на стадионах чемпионатах мира, – рассказал Прядкин, – я все думал: "Елки-палки, как жаль, что не были запроектированы крыши. Нам бы еще пару таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. На Урале, например". Хотя, конечно, и без крыш новые стадионы – это большой плюс. (Филипп ПАПЕНКОВ)
РФПЛ: "Если реформируем Кубок, то играть будем в феврале" //
Сергей Прядкин: "Если у "Амкара" не сложится с лицензией, будет очень трагично, но поблажек теперь никому не будет"
Баск
Да ладно нет крыш. Но, хотя бы об обогреве зрительских мест подумали!
14:38
ЗЗ+
Ага, только вот бюджет у России всё же не резиновый, чтобы еще на одном стадионе его так распилить.
14:33
загадочный лысый ассятин
Ёл-ки / пал-ки..... НЕ далёкий у тебя ""серый веществ""... Прикинь, распилил бы не только баклан---арену, но и исчё 10--11 "колизеев"!!!! На тысячи мульёнов мильярдов....
13:48