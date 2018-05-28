Сергей Прядкин: "Елки-палки, как жаль, что крышу запроектировали только в Петербурге"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что хотел бы видеть еще несколько таких стадионов, как "Зенит Арена". По его словам, большой плюс площадки в Санкт-Петербурге – это наличие крыши.

– Когда проводились тестовые матчи на стадионах чемпионатах мира, – рассказал Прядкин, – я все думал: "Елки-палки, как жаль, что не были запроектированы крыши. Нам бы еще пару таких стадионов, как в Санкт-Петербурге. На Урале, например". Хотя, конечно, и без крыш новые стадионы – это большой плюс. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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