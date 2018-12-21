Сергей Прядкин: "Дюков разбирается не только в футболе, но и в коммерции"

Глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин, комментируя информацию о том, что председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков может возглавить РФС, отметил, что он разбирается не только в футболе, но и в экономике, финансах и коммерции.

Дюков может возглавить РФС вместо Виталия Мутко, который покинул этот пост. Исполняющим обязанности президента организации был назначен Прядкин. Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.

- Сейчас многие СМИ называют одним из кандидатов на пост президента РФС Александра Валерьевича Дюкова, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Могу сказать, что он не только в футболе разбирается, но и в экономике, в финансах, в коммерции. И это неудивительно, ведь у него большой опыт руководства крупной корпорацией.

Наверное, соглашусь с вами в том, что он (будущий глава РФС) будет из футбольного сообщества, из футбольной семьи. Потому что… Понимаете, если это будет человек со стороны, то ему нужно будет совсем другой ресурс включать. На этой должности тебя должны знать.