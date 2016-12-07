17:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Два клуба РФПЛ попросили лигу ввести потолок зарплат"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что два клуба Российской футбольной премьер-лигипопросили ввести потолок заработной платы для игроков. По его словам, в январе состоится общее собрание лиги, где этот вопрос обязательно будет поднят.

– Идея введения потолка заработных плат актуальна, и мы к ней вернемся, при этом ее поднимают ряд наших грандов, у меня уже есть обращение от двух клубов, – приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. – В январе состоится общее собрание лиги, где мы еще обговорим варианты. Может, это будет общий фонд зарплаты, может, другой вариант. Посмотрим, что будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161207/1113372816.html

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