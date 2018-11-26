Сергей Прядкин: "Два клуба хотят выйти в РПЛ. Но с каким багажом?"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что опасается выхода в премьер-лигу ряда клубов из ФНЛ.

– Мы бы хотели, чтобы руководители из региональных клубов сидели здесь прямо сейчас, - отметил Прядкин. - Сейчас два клуба задумываются о выходе в премьер-лигу. С каким багажом мы окажемся, если эти два куба выйдут в премьер-лигу? Об этом никто не думает. У нас как? Пятерка-шестерка клубов подтянула нас, они и работали в этом направлении. Разве что сдал "Рубин", но влияет результат команды. У нас в начале декабря собрание, мы эти вопросы обязательно поднимем. Вы представляете, с каким треском мы достаем оттуда информацию. (Александр Рогулев)