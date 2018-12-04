Сергей Прядкин: "Чемпионат России-2019/20 планируется закончить 17 мая"

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 планируется завершить 17 мая 2020 года, стыковые игры за право выступать в премьер-лиге при этом должны состояться 24 мая 2020-го. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

- Планируется закончить чемпионат 17 мая, а последние стыковые матчи - 24 мая. От клубов была просьба - при составлении календаря во второй части сделать больше туров. Весной - 12 туров, осенью - 18, - сказал Прядкин. (Андрей Михайлов)

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