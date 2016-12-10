Сергей Прядкин: "Бюджет РФПЛ останется в рамках 40 миллионов долларов"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал бюджет чемпионата на следующий сезон. Также руководитель рассказал о планах лиги по приглашению новых спонсоров.

– У нас длительные контракты с партнерами, и наш бюджет останется в рамках порядка 40 миллионов долларов до 2018 года, – цитирует ТАСС Прядкина. – Есть пара-тройка партнеров, с которыми можем начать сотрудничество. Попытаемся хотя бы одного спонсора привлечь до конца текущего сезона. С одной крупной американской компанией, занимающейся станкостроительством, у нас сорвался контракт из-за санкций первой волны.

Не скажу, что если мы подпишем эти соглашения, бюджет повысится значительно, но, знаете, мы в свое время были на финальной стадии переговоров с пивной компанией, и клубы не согласились на предложенные нам условия, не сошлись в цене. Но тогда санкции только начинались, и переговоры мы заморозили. Да, продолжаем работать с пивными брендами. Все сейчас зависит от ряда законов, которые находятся в Думе.