Сергей Прядкин: "Болельщики "Спартака" сожгли одно кресло после матча с "Локомотивом"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что болельщики "Спартака" сожгли одно кресло после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0), несмотря на сообщения о пожаре на трибуне. Он также добавил, что файер-шоу фанатов железнодорожников во время встречи связано с днем рождения одного из лидеров фан-движения.
– У меня с Александром Мейтиным были опасения, что болельщики "Спартака" сожгут 50-100 кресел. Когда я уходил со стадиона и увидел вереницу пожарных машин, я испугался, – приводит ТАСС слова Прядкина. - Однако вчера президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил мне, что в итоге было сожжено всего одно кресло.
Оказывается, у кого-то из лидеров фан-движения "Локомотива" был день рождения. Для поздравления болельщики выбрали арену.
merniloskut
Это было кресло Геркуса!
16:01
Алкимо. 45 лет за Спартак!
Жалко пряткина не сожгли за такую организацию чемпа. 100 процентов никто бы не огорчился по этому поводу
14:28
sawrtre
паоло росси - ты сам питерская сви нья,чм ошник вон ючий.
13:46
Lennon
Он типа отмазал паровозов?!
13:36
guy1984
ну негодяи
13:29