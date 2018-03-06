Сергей Прядкин: "Болельщики "Спартака" сожгли одно кресло после матча с "Локомотивом"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что болельщики "Спартака" сожгли одно кресло после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0), несмотря на сообщения о пожаре на трибуне. Он также добавил, что файер-шоу фанатов железнодорожников во время встречи связано с днем рождения одного из лидеров фан-движения.

– У меня с Александром Мейтиным были опасения, что болельщики "Спартака" сожгут 50-100 кресел. Когда я уходил со стадиона и увидел вереницу пожарных машин, я испугался, – приводит ТАСС слова Прядкина. - Однако вчера президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил мне, что в итоге было сожжено всего одно кресло.

Оказывается, у кого-то из лидеров фан-движения "Локомотива" был день рождения. Для поздравления болельщики выбрали арену.