13:09 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Болельщики "Спартака" сожгли одно кресло после матча с "Локомотивом"

5

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что болельщики "Спартака" сожгли одно кресло после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0), несмотря на сообщения о пожаре на трибуне. Он также добавил, что файер-шоу фанатов железнодорожников во время встречи связано с днем рождения одного из лидеров фан-движения.

– У меня с Александром Мейтиным были опасения, что болельщики "Спартака" сожгут 50-100 кресел. Когда я уходил со стадиона и увидел вереницу пожарных машин, я испугался, – приводит ТАСС слова Прядкина. - Однако вчера президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил мне, что в итоге было сожжено всего одно кресло.

Оказывается, у кого-то из лидеров фан-движения "Локомотива" был день рождения. Для поздравления болельщики выбрали арену.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5011383

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Это было кресло Геркуса!

16:01

Алкимо. 45 лет за Спартак!

Жалко пряткина не сожгли за такую организацию чемпа. 100 процентов никто бы не огорчился по этому поводу

14:28

sawrtre

паоло росси - ты сам питерская сви нья,чм ошник вон ючий.

13:46

Lennon

Он типа отмазал паровозов?!

13:36

guy1984

ну негодяи

13:29

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!