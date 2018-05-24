Сергей Прядкин: "Аудитор сказал, что финансовое состояние РФС стабилизировалось. Уже есть определенная прибыль"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин после исполкома РФС отметил, что были подведены итоги чемпионата России, а рассказал о финансовом положении союза.
- Сегодня прошел технический исполком, подводящий итоги чемпионата в премьер-лиге, ФНЛ, и в Кубке России, - сказал Прядкин. - Был доклад аудитора по финансовым вопросам. Затронули вопросы по конференции РФС. Никаких сногсшибательных повесток не будет.
- Что с финансовым вопросом?
- Все в порядке, все одобрено. При рассмотрении вопроса по Кубку России аудитор сказал, что финансовое состояние РФС стабилизировалось, и есть уже определенная прибыль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
mikeV
А до выступения аудитора Прядкин про финансовое состояние руководимой им организации ничего не знал?
14:04