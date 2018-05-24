13:58 | Футбол — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Аудитор сказал, что финансовое состояние РФС стабилизировалось. Уже есть определенная прибыль"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин после исполкома РФС отметил, что были подведены итоги чемпионата России, а рассказал о финансовом положении союза. 

-  Сегодня прошел технический исполком, подводящий итоги чемпионата в премьер-лиге, ФНЛ, и в Кубке России, - сказал Прядкин. - Был доклад аудитора по финансовым вопросам. Затронули вопросы по конференции РФС. Никаких сногсшибательных повесток не будет.

- Что с финансовым вопросом?

- Все в порядке, все одобрено. При рассмотрении вопроса по Кубку России аудитор сказал,  что финансовое состояние РФС стабилизировалось, и есть уже определенная прибыль. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mikeV

А до выступения аудитора Прядкин про финансовое состояние руководимой им организации ничего не знал?

14:04

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