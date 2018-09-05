Сергей Прядкин: "Арены не должны простаивать, но опасения "Ростова" по качеству газона разделяем"

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал спорную ситуацию с проведением матча 8-го тура премьер-лиги "Ростов" - "Уфа".

"Ростов" вчера в заявлении клуба обратил внимание на то, что игра (22 сентября) может стать последней в сезоне, проведенной командой в этом сезоне на новой "Ростов Арене". Дело в том, что 29 сентября на арене планируется проведение концерта Басты, и клуб опасается, что газон будет испорчен.

- Мы понимаем, что арены не должны простаивать, - говорит Прядкин. - Надо их окупать, но мы полностью поддерживаем озабоченность "Ростова" - у клуба хорошая посещаемость, там делают все, чтобы не потерять болельщика. И опасения клуба о том, что газон испортится, имеют почву под собой. Кто бы что ни говорил про технологии сохранения поля, но не думаю, что технологии до такой степени отработаны на "Ростов Арене", чтобы газон был в идеальном состоянии после масштабного концерта. Мы выражаем озабоченность, поддерживаем "Ростов". Твердая позиция клуба показывает, что "Ростов" борется за своего болельщика и не хочет его потерять из-за переезда на "Олимп-2". (Сергей ЕГОРОВ)