Сергей Петров: "В Петербурге погода нагоняет депрессию, а солнце в Краснодаре сразу поднимает настроение"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров в интервью клубной пресс-службе рассказал, почему он играет под номером "98". По словам 26-летнего воспитанника "Зенита" за пять лет в Краснодаре он уже адаптировался к кубанской жаре.

- Более пяти лет вы защищаете цвета "Краснодара" и все время под 98-м номером. Почему выбрали именно этот номер?

- Когда я подписал свой первый контракт, с дублем "Зенита", то тогда мне этот номер и дали – он просто был свободным. Вот с тех пор я его и не меняю. К тому же 98 – это цифровой автомобильный код питерского региона (улыбается).

- Что для вас, петербуржца, долгое время живущего в Краснодаре, сейчас тяжелее переносить: питерскую погоду, с вечными дождями и отсутствием солнца, или кубанскую жару?

- В Санкт-Петербурге погода нагоняет депрессию, а сюда приезжаешь, видишь солнце, и сразу поднимается настроение. К жаре за эти пять лет я уже адаптировался, переношу ее совершенно спокойно.