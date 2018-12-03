Сергей Петров: "Отрыв от "Зенита" небольшой, будем считать очки на финише"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров заявил, что его команде по силам побороться с "Зенитом" за чемпионство в РПЛ. 27-летний российский футболист считает, что очки нужно считать на финише чемпионата России.

"Краснодар" с 32 очками отстает на два балла от "Зенита" после 16 игр в чемпионате России. Питерский клуб сыграет сегодня свой матч с "Арсеналом".

– Есть ли шанс у "Краснодара" догнать "Зенит" и побороться с питерцами за чемпионство? Или, может быть, целесообразнее сосредоточиться на удержании второго места, также дающего прямой пропуск в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА?

– Думаю, нам нужно продолжать идти от матча к матчу, стремиться к победе в каждой игре, а на финише уже посчитаем очки и посмотрим, кто и на каком месте окажется, – приводит слова Петрова официальный сайт "Краснодара". – 5 очков – разрыв, который вполне отыгрывается, в чемпионате России было немало случаев, когда удавалось ликвидировать и большее отставание. Так что нужно просто играть и верить в себя, в свой футбол.

– Что можешь сказать о ближайшем сопернике, "Урале"?

– Последние результаты этой команды говорят сами за себя. Она обыграла на выезде сначала "Спартак", затем "Локомотив", поднялась на 6-е место. Необходимо отнестись к встрече с "Уралом" с полной ответственностью, сыграть с максимальной концентрацией. Сейчас, на финише первой части сезона любой матч для нас очень важен – мы хотим уйти на перерыв на хорошей позиции, чтобы весной побороться за самые высокие цели. Поэтому очки терять нам никак нельзя, тем более на своем поле.

В текущем сезоне Петров сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отдал четыре голевых передачи.