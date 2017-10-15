Сергей Петров: "Краснодару" далеко не всегда удается воплотить четкие и конкретные тренерские задачи"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров в интервью клубной пресс-службе высказал мнение, что в последние годы его команде не удаются игры с соперниками из нижней части турнирной таблицы. 26-летний россиянин не считает, что дело в недооценке соперников.

– Третий подряд сезон "Краснодар" играет неровно, с перепадами, чередуя удачные игры с провальными. В чем вы видите причины такой нестабильности?

– Мне кажется, нам в последние годы не удаются игры с соперниками из нижней части турнирной таблицы. Теряем очки там, где не должны их терять, и именно их нам не хватает на финише, чтобы занять место выше того, на котором мы оказываемся.

Недооценка? Не думаю, что дело в ней. Тренеры нас на каждый матч настраивают самым серьезным образом, ставят четкие и конкретные задачи. Вот только воплотить их в результат нам почему-то удается далеко не всегда…

– Практически две трети мячей в текущем сезоне команда пропустила после различных стандартов. Почему так происходит?

– Возможно, это простое стечение обстоятельств. В целом, считаю, мы пропускаем не очень много. Но в любом случае над действиями в обороне при стандартах нам необходимо работать на тренировках, исправлять ошибки, и мы этим занимаемся.