Сергей Петров: "Краснодар" готовится к напряженному сражению с "Уфой"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров перед матчем 6-го тура чемпионата России против "Уфы"​ отметил, что его команда не рассчитывает на легкие очки. Краснодарская команда готовится к "напряженному сражению".

– "Уфа" – серьезный соперник, на своем поле при поддержке своих болельщиков эта команда способна дать бой любому сопернику, так что я жду интересной, но очень непростой для нас игры, - цитирует пресс-служба клуба Петрова. - В России сейчас такой чемпионат, что в выездных матчах никому легко не бывает. Каждая игра – настоящая "заруба", легких очков в гостях уже нигде не возьмешь. Поэтому мы готовимся к напряженному сражению. Искусственный газон? Да, для нас он непривычен, но не думаю, что это станет решающим фактором. Тем более что поляна в Уфе, насколько я помню, хоть и синтетическая, но хорошего качества.