Сергей Петров: "Буду хорошо играть за "Краснодар" – буду вызываться в сборную России"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров надеется, что продолжит вызываться в сборную России​. 25-летний футболист впервые сыграл за национальную команду 6 сентября в товарищеском матче против Ганы.

- О своем будущем в сборной России с Черчесовым пока не говорил, но тут и так все понятно, - цитирует пресс-служба клуба Петрова. - Все зависит от меня. Буду хорошо играть за клуб – буду вызываться в сборную. Но и там нужно тоже демонстрировать соответствующий уровень игры, доказывать на поле свою состоятельность.

- Несколько лет назад в одном из интервью ты сказал, что твоя ближайшая цель – попасть в национальную сборную России. Этой цели ты уже достиг. Какой будет следующая?

- Я бы не сказал, что достиг цели. Один вызов еще ничего не значит. Нужно продолжать работать, каждый день отдаваться полностью на тренировках, в играх, чтобы приглашения в сборную стали регулярными. Так что, можно сказать, я сделал только первый шаг к этой цели и продолжаю к ней идти.