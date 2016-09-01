Сергей Песьяков: "Вызов в сборную России? Нужно стать основным вратарем в клубе"

Вратарь "Спартака" Сергей Песьяков, восстановившийся после повреждения бедра, хочет получить вызов в состав сборной России на чемпионат мира 2018 года, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. При этом голкипер отметил, что на данный момент у него не было бесед с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

- У вас мечта выступить на домашнем ЧМ-2018 в душе теплится?

- Думаю, нет такого человека, у которого не было бы такой мечты. Тем более на домашнем мировом первенстве.

- Как считаете: что нужно сделать лично вам, чтобы заслужить вызов от Черчесова?

- Необходимо стать основным вратарем. Неважно, в каком клубе. Показывать хорошую стабильную игру и иметь постоянную практику.

- Вы со Станиславом Саламовичем лично знакомы?

- Нет. Разговора у нас с ним никакого пока не было.

- Но у вас есть уверенность в своих силах, что вы способны заслужить вызов? Определенный вратарский этап вы уже прошли, опыт получили...

- Наверное, правильно вы говорите. Но, опять же, необходимо стабильно играть. А потом уже думать о национальной команде.