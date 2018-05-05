Сергей Передня: "У нас какой-то замкнутый круг - то не забиваем, то штанга. Теперь пенальти не получился"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня после поражения в матче 29-го тура РФПЛ от "Краснодара" (0:1) заявил, что в первый тайм игроки клуба провели гораздо хуже, чем второй. Специалист отметил, что команде в последнее время не везет на удары по воротам.

– Первый тайм нам полностью не удался, некоторые футболисты не успели войти в игру как нужно, тот же Лукаш, например, – рассказал в интервью телеканалу "Наш Футбол" Передня. – Была боязнь у атакующей группы. Во втором тайме мы перестроились, была замена, стали активнее атаковать. И вот в самом конце игры заработали пенальти. Но у нас какой-то замкнутый круг – то не забиваем, то штанга, теперь вот пенальти не получился. Невезение. Все замены в матче были произведены только для усиления.

Напомним, "СКА-Хабаровск" вылетел из РФПЛ и следующий сезон проведет в ФНЛ.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – "Краснодар"