Сергей Передня: "Ребята прекрасно понимают, какая игра будет сегодня"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня перед матчем 27-го тура чемпионата России с "Динамо" заявил, что сегодня команда постарается уделять наибольшее внимание действиям в атаке. Он отметил, что футболисты его клуба прекрасно понимают, насколько важная им предстоит игра.

– Ребята сами прекрасно понимают, что каждая игра – кубковая, – сказал в эфире телеканала "Наш Футбол" Передня. – Претензий к ним по самоотдаче у меня нет. Но нас очень подводят индивидуальные ошибки. Сегодня надеюсь на хорошую игру, более атакующую, чем была в Ростове. Постараемся хлопнуть дверью.

Чтобы снять напряжение, ходили с ребятами на фильм "Тренер". Сбросили груз, пообщались с болельщиками в неформальной обстановке. Повторяю, ребята прекрасно понимают, какая важная предстоит сегодня игра. Сюрпризы будут, но, напомню, больше внимания будем уделять действиям в атаке.

Матч начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.

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