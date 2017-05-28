Сергей Передня: "Ничего страшного в полете в Хабаровск нет"

Бывший главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Передня считает, что для клубов премьер-лиги не будет страшно слетать в Хабаровск один раз за сезон. Он отметил, что "СКА-Хабаровск" по праву победил "Оренбург" в стыковых матчах в серии пенальти.

– Для "СКА-Хабаровска" выход в премьер-лигу – достижение. Мало кто верил в команду, но ребята молодцы. Здорово сыграли в первой игре, ответной, – сказал Передня. – Пенальти – это лотерея, а нереализованный 11-метровый от Георгиева повлиял на игру. Сегодня был не день "Оренбурга".

– Хабаровск рад, но 15 клубов премьер-лиги вряд ли в восторге от новичка, ведь летать придется далеко.

– Проблематичного в этом ничего нет. Раньше во Владивосток летали. Некоторые в Хабаровске не были, теперь есть возможность посмотреть город.

– В чем особенность такого выезда?

– Каждый тренер по-своему строит подготовку. В ФНЛ частенько прилетали в день игры. Ребят надо полностью подготовить, чтобы они выспались. Тяжелее будет Хабаровску, ведь команде придется летать чаще в европейскую часть России. Это в ФНЛ можно потерять очки и потом наверстать, в премьер-лиге такого уже не будет.

– Значит, один раз за сезон можно слетать на Дальний Восток?

– Конечно. Ничего страшного в этом нет. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Оренбург" - "СКА-Хабаровск"