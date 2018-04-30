Сергей Передня: "Неназначенные пенальти – удел всех вылетающих команд"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня после матча 28-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) рассказал о кадровых проблемах команды. По его словам, результат не совсем справедлив.

– У нас получилось новое сочетание центральных защитников, – отметил Передня. – Получил травму Саша Димидко, не мог участвовать в матче по условиям арендного соглашения Саша Пуцко. Несогласованность, несыгранность и привели к первому голу, хотя с ребятами говорили об этом, ну и нападающие "Уфы" хорошо себя проявили, они разыграли здорово. "Уфа" переигрывала нас в некоторых эпизодах, но поражения мы не заслужили.

Потом старались мы переломить, не получался переход в атаку. Во втором тайме начали делать замены, обострять игру, сняли одного центрального защитника. Моменты стали возникать у обеих ворот, не удалось забить. Не знаю, как трактовать эпизод с пенальти, наверное, это удел всех команд, которые вылетают, обидно, что такой опытный судья не ставит стопроцентный пенальти. Если правила для всех, то давайте одинаково их трактовать.

– Ваша команда вылетела в ФНЛ, как находите мотивацию?

– Мотивация? День рождения у меня был, каждый раз вот ищу мотивацию. (Иван УРАЛЬСКИЙ)