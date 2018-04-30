Сергей Передня: "Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Передня перед матчем 28-го тура чемпионата России против "Уфы" надеется, что в его день рождения команда сможет набрать очки.

– Как найти мотивацию после вылета? Сложно, но повторяю футболистам, что они профессионалы и должны выполнять свою работу. Надеюсь, мой день рождения также станет также мотивацией для них. Галстук у меня уже есть, буду ждать набранных очков

Мы будем искать ошибки "Уфы" и использовать их. У нас есть проблемы с составом. Не только Пуцко, но и Демидко пропустит игру. Есть проблемы в обороне.