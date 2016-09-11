Сергей Павлов: "Зенит" доминировал на протяжении всей игры"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Зенита" (0:5) подчеркнул: проблемы у его команды были не в центре обороны, а в средней линии.

– Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не смогли сегодня по-настоящему побороться с "Зенитом", – сказал Павлов. – Сказался фактор быстрого гола, соперник доминировал на протяжении всей игры и заслуженно победил. Другое дело, что еще при счете 2:0 можно было не то что спасти игру, а хотя бы забить и вернуться в игру. Но пропустили третий мяч, и на этом все закончилось. Хотя соперник забил сегодня все, что мог забить.

– Что сегодня творилось у "Арсенала" в центре обороны?

– Да там, скорее, проблемы были даже не в центре обороны, а в средней линии. Проникающих атак у "Зенита" особо не было, они били из-под защитников, играли очень "узко".

– Что сказали в перерыве?

– Я пытался их взбудоражить, включить в игру, чтобы они продолжали бороться. Важно было забить, чтобы вернуть надежду. Мы попытались, но сегодня соперник доминировал по всем показателям. У нас сегодня отсутствовали три нападающих, на которых мы рассчитываем, этим и вызваны наши очевидные проблемы в атаке. Мы тяжело выбегали из обороны, за мяч не цеплялись... С "Зенитом" выходить в атаку большими силами нельзя. Нам не удалось выровнять скорость, и, в частности, по этой причине мы проиграли.

– С чем связана замена Берхамова?

– Он все-таки пропустил много, и он сейчас не в том состоянии, в каком был до травмы. Это ощущалось, и мы рассчитывали на него максимум на тайм-полтора. Его замена готовилась,

– Как вам сегодня Фримпонг?

– Он только пришел, сейчас только набирает форму. Он может играть сильнее, и я уверен, что будет играть гораздо лучше. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)