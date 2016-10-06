23:41 6 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Павлов: "Я оставил в Туле часть своего сердца"

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Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов выразил надежду на то, что команда будет прибавлять. Экс-наставник пожелал игрокам удачи и напомнил, что они, в первую очередь, играют для болельщиков.  

- Как будет дальше – покажет время, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Павлова. - Тула – футбольный город. Здесь многие руководители любят футбол. Надеюсь, все будет нормально. Перед уходом я обратился к ребятам с пожеланием не забывать, для кого они играют.

Болельщикам я хочу пожелать терпения, а нам всем – удачи. Я с удовольствием работал в этой команде, и оставил здесь часть своего сердца. Могу сказать точно, что еще обязательно не раз приеду в славный город Тулу!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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DJDF

Спасибо, тренер, за выход в РПФЛ, за добрые слова, за Левашова!

00:20

П_о_в_а_р

Пока, Саныч. Приезжай на борщ.

23:58 6 октября

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