Сергей Павлов: "Я оставил в Туле часть своего сердца"

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов выразил надежду на то, что команда будет прибавлять. Экс-наставник пожелал игрокам удачи и напомнил, что они, в первую очередь, играют для болельщиков.

- Как будет дальше – покажет время, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Павлова. - Тула – футбольный город. Здесь многие руководители любят футбол. Надеюсь, все будет нормально. Перед уходом я обратился к ребятам с пожеланием не забывать, для кого они играют.

Болельщикам я хочу пожелать терпения, а нам всем – удачи. Я с удовольствием работал в этой команде, и оставил здесь часть своего сердца. Могу сказать точно, что еще обязательно не раз приеду в славный город Тулу!