Сергей Павлов: "В "Арсенале" будет строиться новая команда"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после матча 8-го тура чемпионата России с "Тереком" (0:0) выразил мнение, что итоговый счет закономерен. При этом, по словам специалиста, канониры могли одержать победу.

- После перерыва все стали играть по-другому, - сказал Павлов в эфире телеканала "Наш футбол". - Тяжело начали, проигрывали единоборства, не успевали. А после первого тайма перестроили игру и перехватили инициативу. Мы могли одержать победу. Резерв внутри есть, будет строиться новая команда. Назрела ситуация, когда необходимо встряхивать коллектив. Ребятам, которые прошли первую лигу, нужно добавлять либо не играть вообще.

"Арсенал" перестраивался и вытаскивал игру. Думаю, что матч был ничейным. Во втором тайме мы увидели хороший футбол. Отдельное спасибо болельщикам, которые после двух поражений пришли поддержать нас. Они настоящие.