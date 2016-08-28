Сергей Павлов: "Сразу видно, что Павлюченко - мастер"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после ничьей с "Уралом" (1:1) в рамках 5-го тура РФПЛ, посетовал на то, что его команда стал играть на удержание счета.

– Стали играть по счету, а надо было взять игру под свой контроль. Потому что при такой игре мы могли провалиться. Вышел Павлюченко, начал создавать давление, по нему сразу видно, что он мастер, – сказал Павлов в эфире телеканала "Наш футбол". – В целом игра складывалась хорошо. 2/3 матча мы играли правильно, а потом допустили ошибку. Замена Фримпонга – это замена по позиции. Нужен был высокий нападающий, который мог сыграть на стандартах.

Трансляция матча "Урал" - "Арсенал"